Goudhaantje Dani de Wit na historische AZ-treffer: ’Deze draag ik op aan mezelf!’

De Wit viert zijn feestje. Ⓒ Ed van de Pol

AMSTERDAM - Terwijl de spelersbus van AZ zich dankzij een politie-escorte en met de selectie van de Alkmaarders in euforische stemming een weg wurmde door het centrum van Napels, begon de historische 1-0 zege bij het grote Napoli langzaam door te dringen in het moegestreden brein van Dani de Wit. „Man, man, man, wat is dít mooi.”