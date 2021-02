Ajax met herstelde Blind tegen PSV; Eindhovenaren zonder Ihattaren

Als Blind de warming-up goed doorstaat, verschijnt hij gewoon aan de aftrap van de Eredivisie-kraker tegen PSV. Ten opzichte van het gewonnen duel met Lille van afgelopen donderdag (2-1), ruimt de trainer van Ajax een plaatsje in voor Sébastien Haller. Dat gaat ten koste van David Neres.

Opvallend is dat Ten Hag ook een plekje in de selectie heeft ingeruimd voor Quinten Timber. Zijn tweelingbroer Jurriën begint in de basis.

Opstelling:

Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Boscagli opnieuw op PSV-middenveld

Bij PSV speelt Olivier Boscagli opnieuw op het middenveld. Dat levert Nick Viergever centraal achterin weer een basisplaats op. Ibrahim Sangaré, Mauro Junior en Mohamed Ihattaren ontbreken in de selectie van Roger Schmidt, die Ryan Thomas, Pablo Rosario en Mario Götze op het middenveld laat starten naast Boscagli.

„Ihattaren heeft zich donderdag niet gedragen zoals je dat van een prof mag verwachten. Weinig inzet, weinig teamdiscipline. Daarom hebben we deze beslissing genomen”, aldus Schmidt over het besluit de linkspoot niet in de selectie op te nemen.

De voorhoede van de Eindhovenaren wordt gevormd door Eran Zahavi en Donyell Malen. PSV wil tegen Ajax de kans op de landstitel levend houden, én de kater van de Europese uitschakeling van afgelopen donderdag wegspoelen.

Opstelling:

PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Rosario, Boscagli; Thomas, Götze; Zahavi, Malen.