PSV'er Gakpo voorziet hectische dagen: ’Kijken welke puzzel het meest klopt’

De aanvaller houdt nadrukkelijk de optie open, dat hij in de laatste dagen van de window nog een stap gaat maken. ,,Het wordt hectisch, denk ik”, voorspelde Gakpo voor de camera van ESPN. ,,Er is interesse, maar ik heb altijd gezegd dat het hele plaatje moet kloppen. Het is een puzzel. Ik moet kijken welke puzzel het meest klopt.”

Gakpo bevestigde dat Manchester United een van de geïnteresseerde clubs is. ,,Maar er zijn ook andere opties. United is wel een serieuze optie. Ik hoor het allemaal wel. Ik probeer me ervan af te sluiten, maar dat is wel lastig.” De PSV’er is niet bang dat de overgang van Ajacied Antony, die voor 100 miljoen euro een transfer naar Manchester United maakt, spelbreker zal zijn voor zijn overgang. Die transfer heeft geen invloed op de keuze van Gakpo, gaf de PSV’er aan. ,,Nee, dat speelt voor mij geen rol. Leuk voor hem, in ieder geval.”