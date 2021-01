Atletencommissie waarschuwt sporters: let goed op selectie voor Tokio

„Die zijn allemaal aangepast na het uitstel van de Spelen”, aldus de oud-zwemster, die wijst op de zaak van haar voormalige teamgenoot Femke Heemskerk. Zij miste begin december het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam omdat haar man positief had getest op het coronavirus en zag haar ticket op de 50 meter vrije slag naar Valerie van Roon gaan. Heemskerk stapte naar de tuchtcommissie van zwembond KNZB en die stelde haar onlangs in het gelijk.

„De zaak van Femke Heemskerk en de KNZB toont aan hoe belangrijk het is om alles goed af te stemmen”, zegt Schreuder. „Deze zaak kent alleen maar verliezers. Dus zorg dat alles duidelijk is, zodat je niet voor dit soort verrassingen komt te staan. Als sporter hangt soms heel je carrière van zulke dingen af, laat dus niets aan het toeval over. Voor sporters is het noodzakelijk om overal goed van op de hoogte te zijn.”

De KNZB moet nog beslissen wat er met de zaak-Heemskerk gebeurt. Technisch directeur André Cats wees eerder een herkansing in de vorm van een swim-off af.