Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Waterpolosters verheugen zich op weerzien met toplanden

20.21 uur: De Nederlandse waterpolosters spelen van 2 tot en met 6 november de Super Final van de FINA World League. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis strijdt in Santa Cruz op het Spaanse eiland Tenerife met zeven andere landen om de prestigieuze titel. Daar verheugt Oranje zich op. „Het is prachtig om net als op het WK en EK de afgelopen zomer tegen de beste landen van de wereld te strijden”, zegt de trainer.

Nederland speelt in poule A achtereenvolgens tegen de regerend wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten, Italië en Canada. De andere groep bestaat uit Australië, Spanje, Hongarije en Nieuw-Zeeland.

„We gaan met een mix van ervaren speelsters en aanstormende talenten naar de Super Final”, vervolgt Doudesis. „We gaan altijd voor de winst, maar we gebruiken de Super Final ook als voorbereiding op weg naar het WK in de zomer van 2023 en het proces richting de Olympische Spelen van Parijs.”

Doudesis selecteerde de volgende speelsters: Sarah Buis (UZSC, keepster), Britt van den Dobbelsteen (ZV De Zaan, keepster), Bente Rogge en Maxine Schaap (ZV De Zaan), Noa de Vries (Het Ravijn), Vivian Sevenich en Simone van de Kraats (CN Mataro, Spanje), Fleurien Bosveld en Nina ten Broek (CN Terrassa, Spanje), Iris Wolves (Glyfada, Griekenland), Marit van der Weijden, Maartje Keuning en Brigitte Sleeking (GZC Donk) en Lola Moolhuijzen (Polar Bears). De Vries maakt haar debuut in Oranje.

Van Hecke ploegleider wielerteam Van der Poel

19.51 uur: Preben Van Hecke (40) wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck. Dat heeft de formatie van onder meer de Nederlandse toprenner Mathieu van der Poel laten weten.

„Na een profcarrière van 16 jaar werd ik dit jaar voor het eerst ploegleider en dat verliep goed”, zo reageert de oud-renner, die in 2015 Belgisch kampioen op de weg werd. „Dat ik na amper één jaar de stap kan zetten naar een topteam, verheugt me enorm. Met mijn ervaring in het peloton hoop ik bij te dragen aan het sterke collectief dat Alpecin-Deceuninck al is.”

Dit seizoen was de Belg werkzaam bij het Minerva Cycling Team.

Gymnastiekunie boycot congres vanwege deelname Rusland en Belarus

15.46 uur: De Nederlandse gymnastiekbond KNGU boycot het congres van de internationale federatie FIG in Istanbul, omdat vertegenwoordigers van Rusland en Belarus daar welkom zijn. Voorzitter Monique Kempff heeft de FIG dat per brief laten weten, aldus een woordvoerder van de KNGU.

De Nederlandse bond sluit zich aan bij zes andere Europese landen die het congres op 11 en 12 november in de Turkse stad ook boycotten vanwege de deelname van Rusland en Belarus. Dat zijn Oekraïne, Polen, Estland, Noorwegen, Litouwen en Italië.

Het congres zou in eerste instantie in Noorwegen worden gehouden. Omdat de Noren geen vertegenwoordigers van Rusland en Belarus willen ontvangen, gaven ze de organisatie terug. De FIG vond in Istanbul een nieuwe locatie.

De internationale gymnastiekfederatie gaf begin maart gehoor aan de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om sporters uit Rusland en Belarus tot nader order te weren van internationale toernooien vanwege de militaire inval in Oekraïne. Wintersporters uit Rusland en Belarus landen hadden in eerste instantie onder neutrale vlag wel mogen meedoen aan de Paralympische Winterspelen in Beijing. Onder druk van heel wat landen die dreigden met een boycot, besloot het internationaal comité kort voor de start van het evenement de Russen en Belarussen toch te weren.

Sportbestuurders uit Rusland en Belarus mogen hun functie in internationale bonden wel blijven uitvoeren, iets waar sommige landen protest tegen hebben aangetekend.

Jesper de Jong weet als qualifier niet te stunten in Antwerpen

14.53 uur: Jesper de Jong heeft zijn eerste optreden op een ATP-toernooi buiten Nederland niet kunnen opluisteren met een zege. De nummer 225 van de wereld verloor in de eerste ronde van het indoortoernooi van Antwerpen met 6-3 6-4 van de Fransman Constant Lestienne, die 69e staat op de mondiale ranglijst.

De 22-jarige De Jong had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi. Nooit eerder wist hij zich op eigen kracht te plaatsen voor een ATP-toernooi. Afgelopen zomer kreeg hij een wildcard voor het grastoernooi van Rosmalen, waar hij in de openingsronde verloor.

„Aanvankelijk wilde ik helemaal niet deelnemen in Antwerpen, omdat ik woensdag vertrek naar Zuid-Amerika”, aldus de nummer 6 van Nederland. „Maar ik besloot me toch maar in te schrijven voor de kwalificaties, ook vanwege de 2000 euro aan startgeld. En ik dacht: als ik de vlucht op woensdag mis, betekent het in ieder geval dat ik het goed heb gedaan. Nu heb ik nog 24 uur.”

De Jong begon het jaar als de mondiale nummer 226, één plek lager dan zijn ranking nu. Hij stond dit seizoen maanden langs de kant wegens de ziekte van Pfeiffer. Hij sluit het seizoen de komende weken af met challengertoernooien in Zuid-Amerika, waar hij hoopt zijn ranking op te krikken, om begin volgend jaar deel te kunnen nemen aan de kwalificaties voor de Australian Open. „Maar als mijn ranking op het randje is, begin ik 2023 liever met challengertoernooien. Op dit moment staat mijn ontwikkeling voorop.”

FC Twente-routinier Wout Brama kiest voor vervroegde operatie

14.38 uur: Voor middenvelder Wout Brama van FC Twente zit de eerste seizoenshelft er al op. De 36-jarige middenvelder laat zich opereren aan de enkel waar hij al een tijdje last van heeft. De operatie stond gepland voor in de winterstop, maar Brama gaat nu al onder het mes.

De ervaren middenvelder verwacht na zijn operatie fit aan de tweede seizoenshelft te kunnen beginnen. Brama is dit jaar geen basisspeler, maar viel wel zes keer in bij FC Twente. Ruim een week geleden deed hij een dik half uur mee in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0).

De ploeg van trainer Ron Jans speelt nog vier wedstrijden tot in november de Eredivisie wordt stilgelegd vanwege het WK voetbal in Qatar. De competitie gaat begin januari weer verder.

Newcastle United tot WK zonder Zweedse recordaankoop Isak

11.38 uur: De Engelse voetbalclub Newcastle United kan pas na het WK in Qatar weer beschikken over Alexander Isak. De Zweedse spits, afgelopen zomer voor een recordbedrag van naar verluidt zo’n 70 miljoen euro overgekomen van Real Sociedad, heeft een terugslag gekregen in het herstel van een hamstringblessure. „We denken Alex niet terug te zien voor het WK”, zei trainer Eddie Howe.

De 23-jarige Isak maakte twee doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden in de Premier League. De Zweed raakte in september tijdens de interlandperiode met de nationale ploeg geblesseerd. Isak, die in 2019 een half jaar op huurbasis speelde voor Willem II en toen dertien keer scoorde in de Eredivisie, leek bijna klaar voor zijn rentree. Recentelijk ging het echter op de training bij Newcastle weer mis.

„Heel frustrerend”, aldus Howe. Newcastle United, de ploeg van de Nederlandse verdediger Sven Botman, verloor in de Premier League pas één keer en staat op de zesde plaats.

Zweden heeft zich niet gekwalificeerd voor het WK in Qatar. De Premier League wordt half november stilgelegd vanwege het WK en gaat dan op tweede kerstdag (Boxing Day) weer verder.

Wielrenner Molenaar wint laatste koers van 2022

10.38 uur: De Nederlandse wielrenner Alex Molenaar heeft de laatste etappe in de Ronde van Langkawi op zijn naam geschreven. De 23-jarige Zuid-Hollander uit de Spaanse ploeg Burgos-BH versloeg zijn Duitse medevluchter Jason Osborne in de sprint. De Colombiaan Iván Sosa uit de Movistar-ploeg stelde de eindzege veilig in de achtdaagse etappekoers over de eilandengroep in de buurt van Maleisië, waarmee het wielerseizoen werd afgesloten.

Een dag eerder won Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck) over nagenoeg hetzelfde parcours al de zevende etappe. Zondag werd bekend dat de 26-jarige Bax na dit seizoen overstapt naar de topploeg UAE Team Emirates van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

De slotrit ging over bijna 116 kilometer, met start en finish in Kuah. Sosa verdedigde in de regen zonder problemen een voorsprong van 23 seconden op de Engelsman Hugh Carthy. Vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van zes man. Uiteindelijk bleven alleen Molenaar en Osborne vooraan over. De Nederlander, die in 2020 de Vuelta reed, klopte de ploeggenoot van Bax en schreef zo de laatste etappe van 2022 bij de profs op zijn naam.

Visser blijft in Nederland en gaat trainen onder Meuwly

09.19 uur: Atlete Nadine Visser heeft ervoor gekozen in Nederland te blijven trainen. De hordeloopster gaat dat doen onder Laurent Meuwly. De 27-jarige Visser nam vorige maand na een teleurstellend seizoen afscheid van haar coach Bart Bennema, die kort daarna ook moest stoppen als bondscoach korte sprint en horden bij de Atletiekunie. Visser werkte tien jaar samen met Bennema en eindigde vorig jaar als vijfde in de olympische finale van de 100 meter horden in Tokio.

Meuwly heeft na het stoppen van Bennema de leiding over de atleten die gespecialiseerd zijn in de 100 en 200 meter en 100 en 110 meter horden, evenals de specialisten op 400 meter en 400 meter horden. Die groepen zijn samengevoegd. Visser had er ook voor kunnen kiezen met een coach buiten de Atletiekunie of in het buitenland aan de slag te gaan.

De Noord-Hollandse begon maandag op het nationaal sportcentrum Papendal aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, blijkt uit een bericht op haar sociale media. Ook onder anderen drievoudig Europees kampioene Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en sprintcoryfee Churandy Martina trainen in de grote groep van Meuwly.

In de atletiekwereld ontstond eerder deze maand onrust nadat atleten en coaches tegen NRC en Trouw hadden geklaagd over het verslechterde topsportklimaat in de afgelopen 4,5 jaar binnen de Atletiekunie. Meerdere topatleten, onder wie Visser en Bol, distantieerden zich later van het geschetste beeld.