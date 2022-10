Visser blijft in Nederland en gaat trainen onder Meuwly

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Newcastle United tot WK zonder Zweedse recordaankoop Isak

11.38 uur: De Engelse voetbalclub Newcastle United kan pas na het WK in Qatar weer beschikken over Alexander Isak. De Zweedse spits, afgelopen zomer voor een recordbedrag van naar verluidt zo’n 70 miljoen euro overgekomen van Real Sociedad, heeft een terugslag gekregen in het herstel van een hamstringblessure. „We denken Alex niet terug te zien voor het WK”, zei trainer Eddie Howe.

De 23-jarige Isak maakte twee doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden in de Premier League. De Zweed raakte in september tijdens de interlandperiode met de nationale ploeg geblesseerd. Isak, die in 2019 een half jaar op huurbasis speelde voor Willem II en toen dertien keer scoorde in de Eredivisie, leek bijna klaar voor zijn rentree. Recentelijk ging het echter op de training bij Newcastle weer mis.

„Heel frustrerend”, aldus Howe. Newcastle United, de ploeg van de Nederlandse verdediger Sven Botman, verloor in de Premier League pas één keer en staat op de zesde plaats.

Zweden heeft zich niet gekwalificeerd voor het WK in Qatar. De Premier League wordt half november stilgelegd vanwege het WK en gaat dan op tweede kerstdag (Boxing Day) weer verder.

Wielrenner Molenaar wint laatste koers van 2022

10.38 uur: De Nederlandse wielrenner Alex Molenaar heeft de laatste etappe in de Ronde van Langkawi op zijn naam geschreven. De 23-jarige Zuid-Hollander uit de Spaanse ploeg Burgos-BH versloeg zijn Duitse medevluchter Jason Osborne in de sprint. De Colombiaan Iván Sosa uit de Movistar-ploeg stelde de eindzege veilig in de achtdaagse etappekoers over de eilandengroep in de buurt van Maleisië, waarmee het wielerseizoen werd afgesloten.

Een dag eerder won Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck) over nagenoeg hetzelfde parcours al de zevende etappe. Zondag werd bekend dat de 26-jarige Bax na dit seizoen overstapt naar de topploeg UAE Team Emirates van tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

De slotrit ging over bijna 116 kilometer, met start en finish in Kuah. Sosa verdedigde in de regen zonder problemen een voorsprong van 23 seconden op de Engelsman Hugh Carthy. Vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van zes man. Uiteindelijk bleven alleen Molenaar en Osborne vooraan over. De Nederlander, die in 2020 de Vuelta reed, klopte de ploeggenoot van Bax en schreef zo de laatste etappe van 2022 bij de profs op zijn naam.

Visser blijft in Nederland en gaat trainen onder Meuwly

09.19 uur: Atlete Nadine Visser heeft ervoor gekozen in Nederland te blijven trainen. De hordeloopster gaat dat doen onder Laurent Meuwly. De 27-jarige Visser nam vorige maand na een teleurstellend seizoen afscheid van haar coach Bart Bennema, die kort daarna ook moest stoppen als bondscoach korte sprint en horden bij de Atletiekunie. Visser werkte tien jaar samen met Bennema en eindigde vorig jaar als vijfde in de olympische finale van de 100 meter horden in Tokio.

Meuwly heeft na het stoppen van Bennema de leiding over de atleten die gespecialiseerd zijn in de 100 en 200 meter en 100 en 110 meter horden, evenals de specialisten op 400 meter en 400 meter horden. Die groepen zijn samengevoegd. Visser had er ook voor kunnen kiezen met een coach buiten de Atletiekunie of in het buitenland aan de slag te gaan.

De Noord-Hollandse begon maandag op het nationaal sportcentrum Papendal aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, blijkt uit een bericht op haar sociale media. Ook onder anderen drievoudig Europees kampioene Femke Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia en sprintcoryfee Churandy Martina trainen in de grote groep van Meuwly.

In de atletiekwereld ontstond eerder deze maand onrust nadat atleten en coaches tegen NRC en Trouw hadden geklaagd over het verslechterde topsportklimaat in de afgelopen 4,5 jaar binnen de Atletiekunie. Meerdere topatleten, onder wie Visser en Bol, distantieerden zich later van het geschetste beeld.