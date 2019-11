Benzema kwaad op Franse voetbalbaas

Le Graët zei tegen RMC Sport dat de interlandcarrière van Benzema voorbij is. De spits van Real Madrid, die slechts sporadisch van zich laat horen via de sociale media, kwam met een geïrriteerde reactie.

„Noël, ik dacht dat je je niet bemoeide met de beslissingen van de bondscoach! Weet dat ik, alleen ik, een einde kan maken aan m’n interlandcarrière. Als je denkt dat ik klaar ben, laat me dan spelen voor een van de landen waarvoor ik in aanmerking kom, dan zullen we het wel zien”, schreef Benzema, die Algerijnse roots heeft.

Noël Le Graët Ⓒ AFP

De 31-jarige spits speelde 81 interlands voor Frankrijk. Zijn laatste optreden voor ’Les Bleus’ dateert van ruim vier jaar geleden. Benzema raakte uit de gratie bij de nationale ploeg vanwege een afpersingszaak met een sekstape van een collega-international, Mathieu Valbuena.