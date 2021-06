Robin Haase en Tallon Griekspoor door in kwalificaties Wimbledon

De Haagse prof (34) is de laatste jaren ver weggezakt op de wereldranglijst en komt niet meer in aanmerking voor rechtstreekse toelating tot het hoofdtoernooi van het Engelse grand slam. In 2011 boekte hij zijn beste resultaat op Wimbledon, toen hij de derde ronde bereikte.

Tallon Griekspoor haalde ook de tweede ronde van de kwalificaties, maar dat kostte de nummer 120 van de wereld veel moeite. Hij had bijna drie uur nodig om de Italiaan Thomas Fabbiano in drie sets te verslaan: 7-6 (8) 6-7 (6) 7-5. De 24-jarige Griekspoor stond nog nooit in het hoofdtoernooi van Wimbledon.