Succesvolle kwalificatiedag op Wimbledon voor Nederland

Botic van de Zandschulp was in twee sets (7-5 6-3) te sterk voor de Italiaan Paolo Lorenzi. De 25-jarige Nederlander maakte eind vorige maand indruk op Roland Garros door in de eerste ronde de als negentiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz in vijf sets te verslaan. Hij verloor daarna in Parijs in de tweede ronde van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in vijf sets.

Indy de Vroome versloeg de Slowaakse Viktoria Kuzmova in twee sets: 6-2 6-2. Lesley Pattinama-Kerkhove won eveneens in twee sets van de Chileense Daniela Seguel: 6-4 6-2.

Haase

Eerder op de dag won Robin Haase op het Londense gras in twee sets van de Argentijn Guido Andreozzi: 6-4 6-4. De Haagse prof (34) is de laatste jaren ver weggezakt op de wereldranglijst en komt niet meer in aanmerking voor rechtstreekse toelating tot het hoofdtoernooi van het Engelse grand slam. In 2011 boekte hij zijn beste resultaat op Wimbledon, toen hij de derde ronde bereikte.

Griekspoor

Tallon Griekspoor had bijna drie uur nodig om de Italiaan Thomas Fabbiano in drie sets te verslaan: 7-6 (8) 6-7 (6) 7-5. De 24-jarige Griekspoor stond nog nooit in het hoofdtoernooi van Wimbledon.