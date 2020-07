Analyse: het pad van Ajax is bezaaid met vraagtekens

Ajax-linksback Nicolas Tagliafico. Ⓒ BSR Agency

Het pad van Ajax naar het nieuwe Eredivisie-seizoen, dat op 12 september begint, ligt bezaaid met vraagtekens. Het is inmiddels bijna vier maanden geleden dat de Amsterdammers hun laatste wedstrijd speelden, smaakmaker Hakim Ziyech is vertrokken en tot 5 oktober bestaat de kans dat Donny van de Beek, Nicolas Tagliafico en André Onana, die goed in de (transfer)markt liggen, ook hun koffers pakken. Voltrekt zich dat scenario daadwerkelijk, dan is trainer Erik ten Hag niet te benijden. Zeker omdat hij direct moet presteren.