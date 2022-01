FC Utrecht-doelman Maarten Paes kiest eieren voor zijn geld

Paes, die eerder dit seizoen geweldige keepte tegen Ajax, is zijn plaats kwijtgeraakt aan Fabian de Keijzer. Het is de derde keer dat hem dit is overkomen bij FC Utrecht sinds hij bij de start van het seizoen 2019/2020 van de toenmalige trainer John van den Brom de voorkeur kreeg boven David Jensen. Vorig seizoen besloot Van den Brom vast te houden aan Thijmen Nijhuis, toen die de door corona gevelde Paes had vervangen.

Bekijk ook: Fabian de Keijzer krijgt voorkeur onder de lat bij FC Utrecht

Na het vertrek van Van den Brom gaf zijn opvolger René Hake weer de voorkeur aan Paes, maar toen die een tijdje eruit had gelegen door een hersenschudding besloot Hake weer vast te houden aan zijn vervanger Eric Oelschlägel. Bij de start van dit seizoen was Paes weer eerste doelman. De Nijmegenaar keepte geweldig tegen Ajax maar na mindere optredens tegen PSV en in de beker tegen NAC Breda besloot Hake te kiezen voor de 21-jarige De Keijzer, die binnen FC Utrecht wordt gezien als de meest getalenteerde jonge doelman. De Keijzer gaat zondag tegen Ajax zijn Eredivisiedebuut maken onder voorbehoud van een blessure of corona.

Het is de bedoeling dat FC Utrecht de aan MVV verhuurde Thijmen Nijhuis terughaalt om het keepersbestand weer op peil te brengen.