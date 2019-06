’McGregor-rivalen’ gaan elkaar te lijf met blote vuisten

Het gevecht was vooral beladen omdat beide vechters een bepaalde connectie met MMA-grootheid Conor McGregor hebben. Zo was Malignaggi anderhalf jaar geleden de sparringpartner van McGregor in aanloop naar zijn befaamde bokspartij met Floyd Mayweather. Malignaggi en McGregor kregen ruzie, omdat er onenigheid onstond over wie wie nu aanpakte tijdens de oefensessies. Lobov is teamgenoot en nu sparringpartner van McGregor.

Bij het hoofdprogramma van Bare Knuckle Fighting Championship in Tampa kwam het zaterdagavond tot een clash tussen Lobov en Malignaggi. In aanloop waren al enkele opstootjes en twijfelde Lobov geen moment dat hij ging winnen. De 30-jarige Rus vond vooral dat zijn Amerikaanse opponent (38) weinig respect toonde en onvolwassen gedrag vertoonde. Zo werd de Rus beledigd en bespuugd. In de ring liet Lobov gewoon zijn vuisten spreken. Na afloop toonden Malignaggi overigens wel respect voor winnaar Lobov. er volgde een omhelzing en beide kemphanen gingen kort met elkaar in gesprek.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van het gevecht.