Real Madrid voorkomt in verlenging magische comeback Chelsea

De Londenaren stonden in de Spaanse hoofdstad voor een schier onmogelijke opgave, na de heenwedstrijd op Stamford Bridge met 3-1 te hebben verloren. Desalniettemin bood oud-Vitessenaar Mason Mount al vlug hoop in Engelse harten. Na een kwartier voetballen was hij het eindstation van een geweldige assist van Timo Werner.

Mason Mount (r.) bezorgde Chelsea een droomstart. Ⓒ ANP/HH

Met de vervallen uitdoelpunt-regel in het achterhoofd was dat een forse opsteker, want Chelsea had nu 75 minuten om de voor een verlenging benodigde tweede treffer te maken. Real Madrid raakte op haar beurt ondertussen niet bepaald in paniek, wetend dat een 1-0 nederlaag in eigen huis voldoende zou zijn voor een plek in de halve finale. Een gelijkmaker voor rust had de Madrileense fans echter wat rustiger op hun stoel doen zitten, maar van enige urgentie leek de ploeg van Carlo Ancelotti nauwelijks doordrongen.

Chelsea dendert door

Daar kreeg de koploper van La Liga na rust al vlug spijt van, want slechts enkele minuten terug op het veld maakte Antonio Rüdiger er 0-2 van. Ditmaal was Mount de aangever. Chelsea rook vervolgens bloed en denderde door, via Marcos Alonso die voor er goed en wel een uur was verstreken de 0-3 binnen poeierde. Real Madrid leek rijp voor de slacht, maar werd gered door de VAR die had gezien dat Alonso de bal vlak voor het schot met de hand had beroerd.

Wakker schrokken de Galacticos evenwel nog altijd niet. Chelsea mocht het blijven proberen en knokte zich een kwartier voor tijd virtueel naar de halve finale. Werner, die een geweldige wedstrijd speelde, mocht vrij kappen in het strafschopgebied, waarna ook Thibaut Courtois geen antwoord had op de Duitser: 0-3.

Gouden wissel

Koud bekomen van de schrik greep Ancelotti in, door Marcelo en Rodrygo in het veld te brengen. Dat bleek de juiste keuze, want met een van zijn eerste balcontacten volleyde laatstgenoemde de 1-3 tegen de touwen, waarmee Real er alsnog een verlenging uit sleepte.

Dat de 13-voudig toernooi-winnaar in die extra tijd het mentale voordeel had door de late treffer bleek al snel. Benzema - die er op Stamford Bridge ook al drie maakte - zorgde voor 2-3, waarmee Real op doelsaldo weer halve finalist was.

Chelsea probeerde de droom vervolgens nog wel in leven te houden, zo kreeg invaller Hakim Ziyech een redelijke kans en Werner een nog grotere, maar Real liet zich de kaas niet meer van het brood eten.