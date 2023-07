Ellie Carpenter: Australische vriendin van Daniëlle van de Donk is recordbreker van beroep

Donderdag gaat de bal rollen op het negende WK-voetbal voor vrouwen. De twee gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland komen direct in actie. Nieuw-Zeeland opent het toernooi in Auckland (09.00 uur) met een wedstrijd tegen Noorwegen, Australië neemt het vanaf 12.00 uur in Sydney op tegen de Ierse vrouwen van Vera Pauw. Daniëlle van de Donk zal deze wedstrijd met speciale aandacht volgen: haar vriendin Ellie Carpenter is één van de grote sterren van de ’Aussies’. Wie is Ellie Carpenter?

Ellie en Danielle. Ⓒ Tumblr