Tuchel had Robben willen opstellen bij Bayern: ’Schuld van Duitse bond’

Arjen Robben bracht vrijdag een bezoek aan zijn oude Duitse club, waar hij tien jaar lang met ontzettend veel succes speelde. Het weerzien met een aantal van zijn voormalig ploeggenoten, waaronder Thomas Müller, deed Robben zichtbaar goed.

„Ik heb een poging gedaan om hem morgen te kunnen laten spelen”, zei Tuchel in zijn persconferentie met een lach. „En niet Arjen is het probleem, maar de Duitse bond is het probleem.Van hen moet Arjen geregistreerd zijn, maar hij staat niet op de spelerslijst”, zei Tuchel quasi boos. „Maar nee, elke speler van Bayern hier kan wat van Arjen leren. Hij is een voorbeeld voor allemaal.”

Met Bayern won Robben in 2013 de Champions League, in de finale op Wembley maakte hij de winnende goal (2-1) tegen Borussia Dortmund. Ook werd hij onder meer acht keer Duits landskampioen en won hij vier keer de Duitse beker.

