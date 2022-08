PSV-trainer Van Nistelrooy passeert Hoever voor Rangers-clash

De 21-jarige Ledezma viel zaterdag uit in het duel met Go Ahead Eagles en blijft in Nederland achter „voor aanvullende onderzoeken.”

Hoever zit bij de selectie van Jong PSV, dat het maandagavond opneemt tegen FC Dordrecht. Hij is in Eindhoven achtergebleven omdat hij de afgelopen periode sportief niet heeft kunnen overtuigen.

Trainer Ruud van Nistelrooy kan in Glasgow ook niet beschikken over Carlos Vinícius, Mauro Júnior en Yorbe Vertessen.

Rangers FC - PSV begint dinsdag om 21.00 uur. Maandag trainen de Eindhovenaren op Ibrox, het stadion van de Schotse topclub.

Italiaanse scheidsrechter Orsato fluit Rangers FC - PSV

Het duel Rangers FC - PSV in de play-offs van de Champions League staat dinsdag onder leiding van scheidsrechter Daniele Orsato. De 46-jarige Italiaan werd in 2020 aangewezen als arbiter voor de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Zes jaar geleden floot hij PSV - Atlético Madrid in hetzelfde toernooi.

Rangers FC - PSV begint dinsdag om 21.00 uur. De return is een week later in Eindhoven. De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.