Mercedes-teambaas Toto Wolff: ‘Geen betere Lewis Hamilton gezien na de winter’

Wolff zei eerder dat het de bedoeling was dat een contractafhandeling tijdens de winter zou worden afgehandeld, maar zover is het niet gekomen. ,,Ik heb een eerste gesprek gehad met Lewis, maar wil me niet vastpinnen wat een tijdlijn betreft. Het jaar duurt nog lang, we vinden het juiste moment”, aldus Wolff na de presentatie van de W14, de Formule 1-auto van Mercedes voor komend seizoen.

Lewis Hamilton bij de launch van de Mercedes-AMG F1 W14 E Ⓒ Mercedes-Benz AG

Hamilton (38) en Wolff werken al sinds 2013 samen bij Mercedes. ,,Lewis is op dit moment heel positief en energiek. Misschien is dit wel de beste versie van hem die ik de voorbije tien jaar heb gezien na de winter. Vorig jaar ging het mis, maar Lewis kent de capaciteiten van het team en twijfelt niet over het feit dat Mercedes het team is waar hij wil zijn. Leeftijd speelt geen rol. Topatleten kunnen hun grenzen verleggen, dat heb je ook aan iemand als Tom Brady in het American Football gezien.”