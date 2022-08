Eerste Eredivisie-ontslag een feit: Fortuna zet Ultee op straat

In navolging van Ultee vertrekt ook assistent-trainer Robby Alflen. Jeroen Schepens en Dominik Vergoossen nemen tijdelijk de taken over.

„Het is pijnlijk om zo vroeg in het seizoen al deze moeilijke beslissing te moeten nemen”, aldus technisch manager Sjoerd Ars. „Sjors heeft aangetoond een bekwame hoofdtrainer te zijn. We maken deze keuze niet enkel op basis van de laatste drie wedstrijden. We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club.”

De verwachtingen waren voorafgaand aan het seizoen hoog gespannen in Sittard met dank aan bijvoorbeeld de komst van Turkse steraanvaller Burak Yilmaz. Ook werden spelers als Rodrigo Guth en Inigo Cordoba opgepikt.

Echter ging dat niet gepaard met goede resultaten in de openingsfase van het seizoen. Er werd verloren van Ajax (2-3), FC Twente (3-0) en Cambuur (1-4). Zodoende heeft de ploeg na drie duels nul punten net zoals Vitesse en Go Ahead Eagles.