Video: Fraaie treffer Frenkie de Jong bij zege FC Barcelona

Barça kwam twee keer achter in Sevilla, maar speelde uiteindelijk vakkundig naar de winst.

Frenkie de Jong speelde een sterke wedstrijd, die werd ontsierd door veel gele kaarten en zelfs twee uitsluitingen. De Nederlandse international maakte in de negende minuut de eerste goal van Barcelona. Hij zette zelf de aanval op en passte naar Lionel Messi. De Argentijn gaf daarna een puike voorzet op de doorgelopen De Jong, die de bal aannam op de borst en vervolgens in het doel punterde.

Messi stond ook aan de basis van de andere twee doelpunten van Barça. Hij zorgde er ook voor dat Sergio Busquets en Clément Lenglet scoorden.

Real Betis nam wel de opening voor zijn rekening. De Franse verdediger Lenglet maakte al in de zesde minuut hands in het strafschopgebied van Barça, waarna Sergio Canales de toegekende penalty koelbloedig inschoot. De gelijkmaker van De Jong volgde al snel, maar het lukte de Catalanen niet de controle al in handen te nemen. Nabil Fekir profiteerde in de 26e minuut van de ruimte die hij kreeg en haalde hard en raak uit met links. Op slag van rust kwam Barcelona weer langszij door een treffer van Busquets.

In de tweede helft duurde het lang voordat Barcelona doordrukte. Pas in de 72e minuut viel de winnende goal. Lenglet kopte de voorzet van Messi puntgaaf binnen. Kort daarna moest de Fransman met zijn tweede gele kaart van het veld. Betis stond toen ook al met tien man omdat Fekir van het veld was gestuurd. De laatste tien minuten controleerde Barcelona het spel en kwam de winst niet meer in gevaar.