Prachtdonatie aan ziekenhuizen van Toby Alderweireld

„Wij lopen hier een beetje achter”, begint de oud-Ajacied zijn interview met BBC Radio 5 Live. „Ik kreeg de verhalen en ontwikkelingen elders wel al mee. Dus ik zat al langer met het coronavirus in mijn hoofd. Ik belde mijn vader en zei dat we iets moesten doen, dat we moesten helpen.”

Zo gezegd, zo gedaan. De Belg besloot samen met zijn vader om tablets aan ziekenhuizen te doneren. „Mijn vader had contact opgenomen met ziekenhuizen en daar werd gezegd dat ze tablets nodig hadden voor de geïsoleerde mensen. Voornamelijk ouderen die geen smartphone hebben.” Zo kunnen de ouderen visueel contact houden met hun geliefden. „En dat was anders onmogelijk geweest”, weet Alderweireld.

Verder zegt de verdediger: „Ik ben blij dat ik heb kunnen helpen, maar ik ben ook verdrietig dat ik niet iedereen kan helpen. Ik doe mijn best en als ik maar voor een klein beetje geluk kan zorgen, dan teken ik daar voor.”

Wanneer Alderweireld weer op het veld kan stappen is nog onzeker. De Premier League ligt hoe dan ook tot 30 april stil, maar of de competitie uiteindelijk hervat en uitgespeeld kan worden blijft de vraag. „Het is een vreemde situatie. Je wil eigenlijk voetbal zo snel mogelijk terug hebben en dat alles weer normaal is. Aan de andere kant kan ik ook weer meer tijd doorbrengen met mijn gezin.” Voor Alderweireld een klein pluspunt. Toch blijft het lastig voor hem, al die onzekerheid rondom de herstart van de Premier League. „Voetbal is erg belangrijk, het is meer dan alleen een spel. Maar boven alles staat familie en gezondheid. Op mijn vijftiende ging ik het huis uit om mijn droom te verwezenlijken en alles voor voetbal te doen. Dat staat nu allemaal even in perspectief.”