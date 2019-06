Oranje gelooft in finale Nations League

Afonso Henriques van Guimarães aan de aftrap voor de halve finale van de Nations League tegen Engeland. „Wij spelen tegen een heel goede tegenstander”, blikte bondscoach Ronald Koeman vooruit. „Maar we denken te kunnen winnen.”

De Nations League is geen WK of EK. Zelfs de winnaar kwalificeert zich niet rechtstreeks voor een mondiale of Europese eindronde. „Ik dacht vorig jaar ook weleens wat voor een toernooi de Nations League gaat worden”, bekende Koeman. „Maar we spelen echt ergens om. We zaten in een geweldige poule, met Frankrijk en Duitsland. En je ziet ook hoe serieus dit toernooi is geregeld. We willen het nu ook goed afsluiten. We willen nu ook winnen.”

Na een gemist EK en WK strijdt Oranje de komende dagen met Engeland, Portugal en Zwitserland om de eerste eindzege van de Nations League. Eerst een duel met Engeland, en dan zondag een eindstrijd of troostfinale tegen Portugal of Zwitserland. Maar liefst 51 andere deelnemers zijn al uitgeschakeld. Dat geeft ook enig vertrouwen op een goede afloop van het kwalificatietoernooi voor het EK van volgend jaar.

Koeman debuteerde vorig jaar als bondscoach met een kleine nederlaag tegen Engeland (0-1). „Maar wij zijn sterker geworden”, zegt hij. „We hebben onze speelwijze aangepast aan onze spelers. Talenten zijn beter geworden. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ook. Zij weten nu ook wat winnen is”, doelde hij op de afloop van de finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur (2-0) om de Champions League.