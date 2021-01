Dylan Groenewegen kreeg strop opgestuurd na horrorcrash met Fabio Jakobsen

Groenewegen belandde in de gevaarlijke snelle massasprint in het Poolse Katowice in een duel met landgenoot Fabio Jakobsen, die vervolgens hard ten val kwam en met talloze verwondingen zelfs in een kunstmatige coma belandde.

Groenewegen liep ’slechts’ een gebroken sleutelbeen op. Wel werd de Amsterdammer later - met terugwerkende kracht - voor zes maanden geschorst.

Daar bleef het echter niet bij voor Groenewegen. Het huis van de sprinter van Jumbo-Visma moest wekenlang worden beveiligd. „Er waren zulke concrete en ernstige bedreigingen dat we een paar dagen na de valpartij de politie hebben ingeschakeld. De daaropvolgende dagen en weken heeft de politie voor onze deur gesurveilleerd. We konden niet meer spontaan de deur uit. Als ik even naar buiten wilde, stond er een agent aan mijn zijde zodat er niks kon gebeuren.”

Strop

De bedreigingen vonden uiteindelijk toch een weg naar binnen. „We kregen handgeschreven brieven met de post, waarin zelfs een strop was toegevoegd waar we ons kleine kind later aan konden ophangen. Als je die boodschap leest en dat stuk touw ziet, schrik je enorm. Dat gaf bij mij de doorslag dat het zo niet verder kon.”

"’s Ochtends uit bed komen was in die periode een hele opgave"

Groenwegen besloot aangifte te doen. „De politie schoot na het zien van die brieven onmiddellijk in actie. Dat geeft de ernst van die bedreigingen wel weer. Natuurlijk raakt dat je. Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? In welke zieke wereld leven we? De meest gekke dingen spoken door je hoofd. ’s Ochtends uit bed komen was in die periode een hele opgave.”

Alarm

Het leidde allemaal tot flink wat stress bij Groenewegen, die daarnaast ook erg begaan was met het lot van Jakobsen. „In heb begin zit je echt wel met de schrik in je lijf. We hebben een alarm op ons huis en precies in die periode viel dat uit. Dan ga je de gekste dingen in je hoofd halen. Zo hebben we ook een paar keer een vals alarm gehad, dan schrik je je rot. Terwijl ik gewoon was vergeten om het alarm ’s ochtends uit te zetten.”

Bekijk ook: Dylan Groenewegen vol vragen bij nieuwe start

„Ik herinner me ook dat we een avond bij mijn ouders gingen eten. Onderweg reed er een wagen achter ons. Die begon te seinen en schuin achter ons te rijden. Uiteindelijk haalde hij ons in op een weg waar dat eigenlijk niet kon. De paniek slaat dan toe. Even later slaat hij gewoon rechts af en is er niks aan de hand. Je begint dingen in te beelden die er helemaal niet zijn.”