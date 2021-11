Lewis Hamilton maakt statement en rijdt met regenboogkleuren in Qatar

Om de race in Qatar, en ook de wedstrijd over twee weken in Saoedi-Arabië, is net als rond het WK voetbal van volgend jaar veel te doen. Amnesty International heeft coureurs eerder ook gevraagd om zich uit te spreken tegen de schendingen van de mensenrechten in het land.

,,Ik vind dat wij als sporters verplicht zijn om aandacht te vragen voor de issues die hier zijn”, zei Hamilton donderdag al. ,,Natuurlijk zijn wij niet degenen die bepalen dat we hier racen, maar ik vind dat we wel verplicht zijn om bewustwording te creëren.”

Eerder dit jaar maakte ook Sebastian Vettel al een ‘regenboog-statement’ in Hongarije. De vaak uitgesproken Duitser hield zich donderdag redelijk op de vlakte over het racen in Qatar. Ook Max Verstappen zei: ,,Het is niet aan mij. Als ik hier niet race, ben ik de enige die dat niet doet. Dit is meer een vraag voor de organisatoren. Als coureurs zijn wij verplicht om te rijden. Het zou stom zijn om dat niet te doen en dus alle punten maar mis te lopen. Ik kies niet de plekken waar wij rijden.”