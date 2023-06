Tarik Khbabez vecht om interimtitel tegen Mohamed Amine

Khbabez heeft het gevecht ook geaccepteerd en zal zichzelf de komende dagen bij elkaar rapen om zich klaar te maken voor het gevecht. Zijn management liet maandagavond via een statement weten niets van het verhaal van Abena te geloven.

Zijn management vindt dat een titelgevecht in het lichtzwaargewicht door de neus is geboord. Amine bood zichzelf via social media aan, nadat hij lucht kreeg van het afzeggen van Abena. Hij krijgt van Glory nu de kans om voor de interimtitel te vechten.