Van Aert te sterk voor Van der Poel en boekt dubbelslag

Van Aert kwam alleen voorop nadat Van der Poel lek was gereden. De regerend wereldkampioen kwam na een achterstand van 20 seconden terug tot op 11 tellen, maar raakte door twee valpartijen weer verder achterop.

Zaterdag had Van der Poel Van Aert nog afgetroefd in de Flandriencross. Het staat nu in de onderlinge confrontaties 5-3 in het voordeel van de Nederlander die volgende week in Oostende zijn wereldtitel verdedigt. Van Aert, net als Van der Poel drievoudig wereldkampioen, was er na de lekke band van zijn opponent nog niet gerust op geweest dat het een gelopen koers was. „Ik zat niet op mijn gemak en hield er rekening mee dat hij terug zou komen. Maar ik moest gewoon doorgaan. Ik wilde nu het konijn zijn in plaats van de jager.”

Van der Poel noemde de lekke band „bepalend” voor de rest van de wedstrijd. „Het was een slecht moment om lek te rijden. Ik moest de hele klim nog doen. Dat kostte kracht, ik was ook verbaasd dat ik zo dichtbij kwam. Maar na weer een foutje was het gedaan. Wout is ook sterk, ik had niet veel over in zijn wiel in de eerste twee ronden.”

De climax van het seizoen is volgende week de wereldtitelstrijd in Oostende, waar wel zorgen zijn vanwege de corona-uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant. Burgemeester Bart Tommelein liet zondag weten dat het doorgaan ter discussie staat.

Ervan uitgaande dat het WK gewoon plaatsvindt schoof Van Aert de favorietenrol toch richting zijn Nederlandse rivaal. „Het is een heel ander soort parcours in Oostende op dat zand. Dit was vooral een goede test voor de conditie. Wij zijn altijd de favoriet, maar ik schat zijn kansen net iets hoger in op grond van wat hij dit seizoen heeft laten zien.”

Van der Poel kon na zijn tegenslag al weer lachen. „Houd het wat mij betreft maar op 50/50. Psychologische spelletjes zijn niet nodig. We weten allebei wat we waard zijn. Het zal erom spannen.”

Ceylin del Carmen Alvarado de sterkste in laatste wereldbekerwedstrijd

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de laatste wedstrijd om de wereldbeker van dit seizoen gewonnen. In het Belgische Overijse hield de Rotterdamse van Alpecin-Fenix haar stadgenote Lucinda Brand achter zich. De derde plek was voor een andere Nederlandse, Manon Bakker.

Brand was al zeker van de eindzege in de wereldbeker. De renster van Telenet-Baloise Lions had de eerste drie crossen gewonnen. Denise Betsema was in Hulst de sterkste geweest in de vierde cross. In het door corona gehinderde seizoen bestond de wereldbekerreeks slechts uit vijf wedstrijden.

Ceylin del Carmen Alvarado. Ⓒ BSR Agency

Harde strijd

Alvarado was zaterdag ook al de beste in de Flandriencross. De Rotterdamse heeft een trainingskamp achter de rug en lijkt in optimale vorm om volgende week op het WK in Oostende haar wereldtitel te verdedigen. „Het was een harde strijd, we hebben het elkaar lastig gemaakt”, keek ze terug. „Bergop waren we min of meer gelijkwaardig. Niemand reed daar weg. Bergaf was het technischer, daar was ik wel de beste.”

Alvarado kwam al vroeg op kop, kreeg gezelschap van Betsema en later ook van Brand, terwijl Bakker probeerde aan te klampen. In de slotronde kon de wereldkampioene het verschil maken. Brand moest er alles aan doen om Bakker in een sprint achter zich te houden. „Iedereen had een deel van het parcours dat haar het best lag. Ik ben tevreden met mijn tweede plek”, vertelde Brand, die wordt gezien als de grootste uitdager van Alvarado in de strijd om de wereldtitel.

Alvarado zei in ieder geval met een goed gevoel naar Oostende af te reizen, al vormt een corona-uitbraak in de Belgische kustplaats een bedreiging voor het doorgaan van het WK. „De vorm is goed, maar ik ben nog niet helemaal waar ik zijn wil.”

Bakker uitgesproken favoriet

Bakker, de nummer 3 in Overijse, is de uitgesproken favoriet bij de beloften, de categorie waarin ze volgende week uitkomt. „Dit is een heel mooi resultaat. Ik was bang vooraf, want ik ben eigenlijk veel te groot voor een klimparcours. Maar ik kon steeds in de afdaling veel goed maken. Ik zal volgende week teleurgesteld zijn als ik niet op het podium sta. Het zandparcours ligt mij, ik ga voor de trui.” Bakker was zaterdag ook al als derde gefinisht, toen achter Alvarado en Betsema.