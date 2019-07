Ajax-opponent PAOK ’beklaagt zich’ bij UEFA

PAOK slingerde direct na de loting een ludieke tweet de wereld in. ’Geachte Champions League, loot de andere teams voortaan apart en koppel ons gelijk aan Ajax!’, knipoogde de club.

Bekijk ook: Ajax treft PAOK in derde voorronde Champions League

PAOK speelde deze eeuw al twee keer in de voorronde van de Champions League tegen Ajax en twee keer liep dat niet goed af voor de Grieken. In het seizoen 2010/’11 speelde de club in de Johan Cruijff ArenA knap met 1-1 gelijk, maar werd het op basis van uitdoelpunten uitgeschakeld door een 3-3 gelijkspel in de return.

Ook in het seizoen 2016/’17 werd het 1-1 in Amsterdam, maar de terugwedstrijd in Saloniki won Ajax wel: 1-2.