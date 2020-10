Sergiño Dest: ’Ik kan om advies vragen’

De van Ajax overgekomen verdediger twijfelde niet en noemde een rechtsback die in Catalonië hoogtijdagen vierde. „Mijn rolmodel is Dani Alves. Ik heb heel veel filmpjes op YouTube van hem gezien en ik kan nog altijd een heleboel van hem leren, want zijn teamgenoten van toen zitten er nog, zoals Lionel Messi. Ik kan om advies vragen”, sprak de international van de Verenigde Staten met veel respect.

Dest mocht ook als nieuwe speler zijn kunsten vertonen op het veld van het imposante stadion van de vijfvoudig winnaar van de belangrijkste Europa Cup. En dat ging prima, zoals Dest al had beloofd in gesprek met De Telegraaf. „Haha, nee natuurlijk ben ik daar niet bang voor. Ik ben sowieso nooit zenuwachtig en hooghouden kan ik wel”, zei hij daarover.

Lees in de link hieronder een uitgebreid interview dat verslaggever Mike Verweij had met de kersverse verdediger van de Catalanen.