’Uitstel Roland Garros zorgt voor grote problemen in Rosmalen’

Door het toernooi uit te stellen, hoopt de organisatie in Frankrijk mee te liften op de coronaversoepelingen van de Franse overheid. Die zou namelijk overwegen om vanaf 1 juni de strenge maatregelen op te heffen. Het toernooi hoopt vanaf die datum grotere groepen publiek te mogen verwelkomen.

Mocht het toernooi daadwerkelijk worden uitgesteld, zou dat een hard gelach zijn voor de Libéma Open, het grastoernooi voor mannen en vrouwen in Rosmalen. Het toernooi in Nederland, waar onder andere Kiki Bertens aan heeft toegezegd mee te doen, staat voor de week van 7 juni op de programma, in het nieuwe scenario dus de 2e week van Roland Garros. Volgens L'Equipe zijn er voor de grastoernooien van die week 2 opties: een afgelasting of een uitstel. In dat laatste geval zou de Franse tennisbond een financiële compensatie moeten betalen.

Als Roland Garros wordt verplaatst, zou het grasseizoen nog maar vier weken duren. Wimbledon zou twee weken na het einde van Roland Garros beginnen, zoals voor corona altijd het geval was. Het verplaatsen van dat grand slam (28 juni-7 juli) lijkt moeilijk, want eind juli staat de Olympische Spelen op het programma.