Waarschuwing Phillip Cocu komt niet aan bij spelers Vitesse: ’Ben zeer ontstemd’

„Met alle respect voor onze tegenstander, maar als we van Kozakken Boys verliezen vind ik dat een blamage”, zei Cocu voor de camera van ESPN. „Ik denk dat we goed beginnen. We komen op voorsprong, maar maken niet die belangrijke tweede goal. Het wordt 1-1, maar na rust herstellen we ons goed en komen we weer op voorsprong. Dat we het dan weer weggeven, dat mag ons niet gebeuren.”

Nummer 12 tweede divisie

Kozakken Boys is de nummer 12 van de tweede divisie, het derde niveau van Nederland. „En ik heb ze gewaarschuwd voor dit soort wedstrijden”, zei Cocu, pas enkele weken in dienst in Arnhem. „Voor hun is het de wedstrijd van het jaar, en wij hebben hier niet veel te winnen, behalve de volgende ronde halen. We mochten ons niet laten verrassen, en dat is wel gebeurd en daar ben ik zeer ontstemd over.”

Vijf jaar geleden werd Vitesse ook uitgeschakeld door een amateurclub, toen door het Amsterdamse Swift. Enkele maanden daarvoor had de Arnhemse club de beker nog gewonnen.

Slechte start

Vitesse is slecht aan de Eredivisie begonnen en staat vijftiende. Van de eerste tien duels werden er slechts twee gewonnen. Zaterdag is in Arnhem nummer 17 FC Emmen de tegenstander.