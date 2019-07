Verstappen glundert: ’Ik ben uit de problemen gebleven’

„Het was goed”, zei Verstappen tegenover Ziggo Sport. „Bij de start had ik wat problemen, maar dat gold volgens mij voor iedereen die aan de rechterkant van de startopstelling stond. Niemand leek goed grip te hebben.”

Verstappen zakte na de start van P2 naar P4, en kwam vervolgens weer op P3 terecht. Mede dankzij de dramatische pitstop van Lewis Hamilton kon de Nederlander uiteindelijk de leiding grijpen. „Het was lastig en link om op de juiste momenten te kiezen om naar binnen te gaan en nieuwe banden te nemen. Buiten die ene spin (waar zijn auto 360 graden draaide, red.) ben ik uit de problemen gebleven. We hadden het goed onder controle.”

Sebastian Vettel rukte vanaf de twintigste startpositie op naar uiteindelijk de tweede plaats in de einduitslag. „Maar hij was geen gevaar voor me”, zei Verstappen. „Gezien alles wat er om me heen gebeurde, reed ik lekker op safe. Risico’s nemen was niet nodig.”