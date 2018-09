Bendsneyder tevreden over debuut in Moto2

De debutant bij het Franse Tech 3 eindigde met zijn Mistral 610 na twee sessies als negentiende op 1,048 seconde van de Spanjaard Alex Marquez die met zijn Kalex-chassis voorlopig in 2.00,932 (gem. 160,1 km/u) de snelste was.

De Rotterdammer ondervond meteen hoe competitief de klasse met 600cc-motoren is en dat de onderlinge tijdsverschillen minimaal zijn. Hij keek echter tevreden terug op zijn debuut.

"Over het algemeen was het best een goede eerste dag voor mij. Het was pas mijn eerste keer met de Moto2-machine op dit circuit. We proberen om zaterdag nog iets meer rondetijd te vinden. We moeten nog wat details aanpassen zodat we meer grip krijgen en de motor stabieler wordt. Ik heb het vertrouwen dat mijn fantastische team dat voor elkaar zal krijgen. Dan kunnen we morgen een goede dag hebben.”

De enige Nederlandse deelnemer in de MotoGP was drie tienden langzamer dan zijn Australische teamgenoot Remy Gardner. De zoon van oud-wereldkampioen Wayne Gardner viel met zijn twaalfde tijd net buiten de top-tien viel.