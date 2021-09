Nederlandse schaatstop niet naar olympisch testevent in Peking

Nederland doet wel mee aan de wedstrijden in het tweede weekeinde van oktober. De KNSB vaardigt een team van negen junioren af. „Doel van de missie is dat de jonge schaatsers internationale ervaring opdoen én dat het begeleidingsteam de situatie ter plekke verkent met het oog op de Olympische Winterspelen van 2022”, legt de KNSB uit.

Grote waarde

Technisch directeur Remy de Wit heeft er alle begrip voor dat de Nederlandse topteams nu niet naar Peking afreizen. „Het is een vriendschappelijke wedstrijd, waarin voor onze toprijders niets op het spel staat.” Hij hecht echter wel grote waarde aan deze trip. „Het is immers onze enige kans om de olympische schaatsarena te verkennen.”

Bekijk ook: Toppers willen eer schaatsclub hooghouden bij officieuze aftrap seizoen

Het KNSB-team reist zondag af naar de Chinese hoofdstad. De equipe staat onder leiding van Peter Kolder, bondscoach junioren van de KNSB, die zelf van 2016 tot 2018 als trainer in China werkte. Het aantal buitenlandse teams dat naast Nederland aan de start verschijnt, is zeer beperkt. „Alleen China zelf en Zuid-Korea nemen deel”, zegt Kolder.

Vanwege de coronapandemie ging het gebruikelijke testevenement voor de Olympische Spelen, de WK afstanden, afgelopen seizoen niet door in Peking. Dat toernooi verhuisde destijds naar Heerenveen.

Bekijk ook: Sven Kramer pas na seizoen in gesprek over directiefunctie bij Team Oranje

De KNSB heeft naar eigen zeggen lang getwijfeld over deelname. „Er was onzekerheid of de speciaal door de Chinezen aangewezen chartervlucht wel coronaveilig zou zijn. En de vrees bestond dat rijders bij een positieve testuitslag 21 dagen in volledige afzondering in een Chinees hotel zouden worden geplaatst.”

Aan lot overgeleverd

De KNSB kreeg dinsdag de bevestiging dat beide zaken in orde zijn. „Het vliegtuig is speciaal voor ons gereserveerd”, meldt De Wit. „En we hebben de garantie dat een rijder als hij positief test in Peking altijd begeleid mag worden door onze bondsarts. Wat ik niet wil, is dat onze jonge talenten daar iets vervelends overkomt en aan hun lot overgeleverd zijn. Die zorg is, in nauw overleg met de internationale schaatsunie ISU, weggenomen.”