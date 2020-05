’Memphis denkt eerder aan een vertrek als wij geen Europees spelen’

Het Franse voetbalseizoen is vanwege de coronacrisis voor beëindigd verklaard. Als nummer 7 van de Ligue 1 kreeg Lyon geen Europees startbewijs.

„Memphis heeft me verteld dat hij wil praten als hij terugkomt”, zei Aulas in de regionale krant Le Progrès. Depay werkt in Nederland aan het herstel van een zware knieblessure. „Zijn agenten zeggen dat hij eerder aan een vertrek denkt als we niet Europees spelen”, aldus de voorzitter van Lyon, die beroep heeft aangetekend tegen het besluit om de competitie te beëindigen.

Aulas wil dat alles in het werk wordt gesteld om de Ligue 1 uit te spelen. Zo stelde hij zelfs voor om de resterende duels in de Champions League, waarin Lyon nog actief is, en de Europa League te cancelen.

Het contract van Depay bij Lyon loopt volgend jaar af. Kort voordat de aanvaller geblesseerd raakte, was hij tot aanvoerder benoemd door trainer Rudi Garcia.