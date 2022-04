PSV en Feyenoord azen op historische halve finales Conference League

Beide Nederlandse clubs speelden vorige week, in de eerste ontmoeting in de kwartfinale gelijk. Leicester tegen PSV eindigde in 0-0. Trainer Roger Schmidt heeft tijdens de return niet de beschikking over de geblesseerde spelers Olivier Boscagli en Noni Madueke.

Feyenoord gaf in de thuiswedstrijd tegen Slavia Praag kort voor tijd een voorsprong weg (3-3). Het is onzeker of middenvelder Guus Til in Praag mee kan doen. Hij liep zondag in het competitieduel met Heracles Almelo een blessure op. Ook de inzetbaarheid van Lutsharel Geertruida is onzeker.

PSV neemt het bij winst in de halve finale op tegen Bodø/Glimt of AS Roma. Als Feyenoord een ronde verder komt, wacht een confrontatie met Olympique Marseille of PAOK Saloniki.