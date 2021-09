John van den Brom baalt na maffe voetbalavond met Genk

Genk kwam nog wel op voorsprong via een doelpunt van Paul Onuachu, maar moest daarna tussen de 27e en 41e minuut drie treffers incasseren. Na ruim een uur kwam Antwerp op 4-1 en was het duel beslist, al maakte opnieuw Onuachu er uit een strafschop nog wel 4-2 van.

Het was geen wedstrijd, waar je als verliezende coach vrolijk van wordt. Van den Brom baalde na afloop als een stekker.„Het is simpel: we hebben dit onszelf aangedaan. Ik kan ermee leven dat je verliest tegen een betere ploeg. Maar op een kwartiertje na, is Antwerp er niet aan te pas gekomen. Ons eerste kwartier was veruit ons beste van heel het seizoen. Het had na vijftien minuten ook minstens 0-3 moeten staan. Maar de ruststand was 3-1 en dat was jammer genoeg niet de verdienste van Antwerp. Wel onze eigen, domme fout. Het is niet de eerste keer dat ons dit overkomt en dat valt me zwaar.”

Birger Verstraete tekent voor de 2-1 voor Antwerp. Ⓒ HH/ANP

Voetbalgogme

„Ik weet ook niet waarom we plots slordiger werden en andere dingen gingen doen”, zei Van den Brom. „Waarom we ook niet die rechterkant bleven opzoeken waar Antwerp zo kwetsbaar was. Waarom we niet af en toe het spel vertraagden, toen Antwerp plots kwam opzetten. We hadden op voorhand aangegeven dat dat hier vaak gebeurt, door de impact die het publiek heeft. We hebben het zelfs al aan den lijve ondervonden. Nee, we misten voetbalgogme, zoals Louis van Gaal dat mooi benoemde. Spelintelligentie, het lezen van een match.”

„Een wedstrijd, die je zo volledig onder controle hebt, nog uit handen geven: dat kan niet. Jammer genoeg blijft het ons overkomen”, zuchtte Van den Brom.

Bron: Marnik Geukens/Het Nieuwsblad