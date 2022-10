Premium Het beste van De Telegraaf

Uitdagende baan voor Bos in China: ’Vaak stiekem over hek geklommen’

Theo Bos koos vorige winter voor een avontuur als bondscoach van de baansprinters in China. Op de WK in Frankrijk ziet hij zijn voormalige ploeggenoten op de sprintnummers huishouden. Ⓒ FOTP ANP/HH

SAINT-QUENTIN - Theo Bos koos vorige winter voor een avontuur als bondscoach van de baansprinters in China, met wie hij afgelopen week naar de WK in Frankrijk trok. Van dichtbij zag hij zijn voormalige ploeggenoten op de sprintnummers weer huishouden met een absolute hoofdrol voor Harrie Lavreysen, die goud pakte op de sprint en keirin. Gehuld in een blauwe polo met de Chinese vlag op de borst geeft de 39-jarige Bos aan dat werken in China uitdagend en soms frustrerend is, maar dat een baan als bondscoach voor de Nederlandse ploeg geen optie was.