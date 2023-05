Atteveld coacht in Oekraïne: ’Eergisteren zijn er 36 drones uit de lucht geschoten’

„Van tevoren was aangegeven dat het niet de bedoeling en de verwachting was dat we in Oekraïne zouden voetballen”, legt Atteveld vanuit het door oorlog geteisterde land uit. „We zouden in Polen of Turkije gaan voetballen. Op basis van die informatie hebben we besloten om dit avontuur aan te gaan. De eerste zeven weken speelden we inderdaad in Polen, maar na druk vanuit de politiek werd het alsnog Oekraïne.”

Zorya, momenteel de nummer 3 van de ranglijst, is afkomstig uit Luhansk, een door Rusland geannexeerde oblast. De club week uit naar hoofdstad Kiev, waar het verblijft op het trainingscomplex van Dinamo Kiev, nota bene de concurrent om de derde plaats die recht geeft op een Europa League-ticket. Maar oorlog verbroedert. Zorya speelt in het oude Lobanovsky Stadion. Veel van zijn spelers worden dagelijks geconfronteerd met de oorlog, laat Atteveld weten. „Ze kennen mensen die omkomen of ernstig gewond raken en ledematen moeten missen. Dat is heel erg zorgelijk.”

Twee dagen geleden werden er nog 36 drones op Kiev afgevuurd. Atteveld: „Ze worden meestal allemaal uit de lucht geschoten, maar dan doen zich toch explosies voor die collateral damage veroorzaken. Ik blijf uit de buurt van ramen. Vannacht ging ook het luchtalarm af, maar toch slaap ik verbazingwekkend goed. Daar schaam ik me soms voor. Maar ik woon in het centrum van Kiev, dat het beste beveiligd is.”

