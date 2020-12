FC Twente blij met ’Jan en Jans’

Jan Streuer en Ron Jans proosten met een beugel op de langere samenwerking.

AMSTERDAM - Maanden was FC Twente afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe technisch directeur en ook nog even naar een nieuwe trainer, maar de invulling voor komend seizoen was in één dag gepiept. FC Twente is erg tevreden met technisch directeur Jan Streuer en trainer Ron Jans en gaat een jaar langer door met ’Jan en Jans’, zoals het technische duo liefkozend wordt genoemd.