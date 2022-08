Amerikaanse basketbal-ster Griner in Rusland veroordeeld tot 9 jaar cel

De Amerikaanse - tweevoudig winnares van olympisch goud en WNBA-ster (Women’s National Basketball Association) - werd op 17 februari gearresteerd op een luchthaven in de buurt van Moskou, omdat ze in het bezit was van vape-cartridges die roken naar cannabisolie. Er werd dan ook cannabisolie in aangetroffen. Een vergissing, zo zei de speelster.

Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, ruim twee weken na haar arrestatie dus. In de tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolg. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden. De verwachting was dan ook dat Griner veroordeeld zal worden en dat Rusland haar vervolgens als wisselmunt zal proberen te gebruiken in een gevangenenruil om de veroordeelde wapenhandelaar Viktor Bout vrij te krijgen.

Naar de gevangenis

Het parket had een gevangenisstraf van 9,5 jaar geëist tegen Griner. „Ik vraag dat Griner schuldig wordt bevonden en tot 9,5 jaar cel veroordeeld wordt”, had procureur Nikolaï Vlassenko gezegd in het gerechtshof van Khimki nabij Moskou. Daarna nam Griner zelf nog het woord. De 31-jarige Amerikaanse zei dat ze nooit de bedoeling had om iemand te kwetsen of in gevaar te brengen. „Ik wilde hier ook geen wetten overtreden. Ik heb een foutje gemaakt, het was een vergissing. Ik hoop dat het niet betekent dat mijn leven hier voorbij is (Griner speelt basketbal in Rusland, red), zei de huilende Griner.

Dat Griner zei dat ze het door een vergissing in haar bagage gestopt had, geloofde de rechter dus niet.

Bron: Het Nieuwsblad