Liverpool alleen aan kop na winst op Crystal Palace

Virgil van Dijk stond weer in de basis en hij zag hoe zijn ploeg via Sadio Mané kort voor rust op voorsprong kwam. De Nederlandse verdediger was zelf de aangever bij de 2-0 van Mohamed Salah, die het duel een kwartier voor tijd in het slot gooide. Naby Keïta tekende kort voor tijd voor het slotakkoord.

Jairo Riedewald viel bij de bezoekers halverwege de tweede helft in. Liverpool heeft nu 13 punten, drie meer dan Manchester United, Chelsea en Everton die alledrie deze competitieronde nog in actie komen.

Manchester City liep opnieuw averij in de competitie op. De ploeg van trainer Pep Guardiola kwam in het Etihad Stadium niet verder dan 0-0 tegen Southampton. Nathan Aké stond de volle negentig minuten binnen de lijnen.

Dat gold ook voor Tim Krul bij Norwich City. De doelman moest met zijn ploeg in eigen huis de drie punten aan het bezoekende Watford laten: 1-3. Ismaila Sarr zorgde er met twee treffers na rust voor dat overwinning voor Watford was.

Martin Ødegaard bezorgde Arsenal de zege bij Burnley. De oud-speler van SC Heerenveen en Vitesse nam na een half uur spelen uit een vrije trap de enige treffer van het duel voor zijn rekening.

