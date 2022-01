Sparta en PEC Zwolle in strijd tegen degradatie op zoek naar goals

Premium Voetbal

’Clubs die zorgvuldig met coronaregels omgaan, kunnen daar sportief voordeel van hebben’

Waar de eerste seizoenshelft van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is afgewerkt zonder een enkele afgelasting vanwege een grote corona-uitbraak, daar is het virus in de eerste week van 2022 prominent aanwezig in het Nederlandse betaald voetbal. Feyenoord en PSV hebben hun trainingskamp in Spa...