FC Twente rekent op Michel Vlap en haalt Griek Dimitris Limnios

De Fries, die twee jaar geleden voor 8 miljoen euro verkaste van SC Heerenveen naar Anderlecht, nam woensdag al een kijkje in de Grolsch Veste. Vlap was enkele jaren geleden, voor zijn doorbraak bij SC Heerenveen, al nadrukkelijk in beeld bij FC Twente, maar toen blokkeerden de Friezen een transfer. Met Vlap zou FC Twente eindelijk de gemakkelijk scorende nummer tien binnenboord hebben, waar de club al zo lang naar op zoek is.

FC Twente roerde zich deze zomer al flink op de transfermarkt en trok eerder de transfervrije Lars Unnerstall, Ricky van Wolfswinkel, Virgil Misidjan, Jody Lukoki (weggevallen door ernstige blessure), Giovanni Troupée en Robin Pröpper aan. Daarnaast werd Manfred Ugalde gehuurd van Manchester City en de vorig seizoen al gehuurde Kik Pierie (Ajax) en Luka Ilic (Manchester City) opnieuw gehuurd, terwijl de momenteel geblesseerde Vaclav Cerny definitief werd overgenomen van FC Utrecht.

Met het afronden van de transfers van Limnios, die nog een medische keuring moet ondergaan, en Vlap zou FC Twente de selectie voor komend seizoen vrijwel rond hebben. Wel oriënteert de club uit Enschede zich nog op eventuele versterking op de rechtsbackpositie en de positie van controlerende middenvelder. Dit laatste met het oog op de fysieke problemen waarmee routinier Wout Brama kampt in de voorbereiding.