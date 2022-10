Dure uitglijder Feyenoord tegen Fortuna

Arne Slot had vrijdag, een dag voor het duel met Fortuna, een vooruitziende blik. Hij leek bijna te schrikken van de suggesties dat de rest van dit kalenderjaar vanwege een ‘makkelijk programma’ een gelopen koers zou zijn voor zijn elftal. Geen denken aan, sprak de coach. En hij noemde meteen even de ploegen waar Feyenoord over het algemeen over struikelt.

Amper 24 uur later worstelde zijn ploeg op een onvoorstelbare manier met de Limburgs-Turkse troepen van sterspeler Burak Yilmaz. In een volle Kuip wisten de supporters voor rust niet waar ze naar zaten te kijken. Normaal gesproken is even na vieren in de regio Rotterdam het amateurvoetbal nog bezig en misschien dacht Slot wel dat hij in de eerste 45 minuten ook nog naar zo’n partijtje zat te kijken.

Fortuna Sittard, vooraf tiende op de ranglijst van de Eredivisie, greep niet alleen al na negen minuten al sensationeel de leiding van Inigo Cordoba, die uit de rebound van een schot van natúúrlijk Yilmaz raak prikte. De Limburgers deden het op vreemde bodem op alle fronten prima tegen de nummer drie.

Prima cijfers

Een paar getallen van het eerste bedrijf: ze hadden vijf prima voorzetten tegenover vier van Feyenoord. Fortuna had maar één overtreding nodig tegenover drie van de thuisclub. Fortuna had méér schoten op doel en stond in balbezit bijna gelijk aan Feyenoord (54 procent om 46).

Van Feyenoord-zijde was het echt pover in het eerste bedrijf. Het is jammer dat er dit seizoen geen Disney-documentaire wordt gemaakt, anders zou de pauze van Feyenoord-Fortuna wel eens interessant materiaal hebben kunnen opleveren. Dat Slot als trainer net als het Legioen zwaar ontevreden was, blijkt alleen al uit de keiharde ingrepen die hij in de rust deed.

Sebastian Szymanski probeert te koppen. Ⓒ ANP/HH

De zwak presterende Noor Marcus Pedersen, de Deen Jacob Rasmussen en de Mexicaan Santiago Gimenez mochten alle drie gaan douchen en google translate er op hun telefoon bij pakken om in de kleedkamer met elkaar nog even na te praten over het feit of ze nu wel of niet terecht waren gewisseld.

Schokeffect

Maar na één minuut in de tweede helft was al duidelijk dat het schokeffect zin had. Een deel van de aanhang stond nog bij de bieruitgifte toen Javairo Dilrosun de bal met de buitenkant voet in de verre hoek knalde: 1-1. Dat was deels wel een cadeautje van de bezoekers, bij wie George Cox aan een solootje rond zijn eigen strafschopgebied begon dat desastreus afliep. Maar de gretigheid en agressie die Feyenoord meteen toonde was er ook de oorzaak van dat de bal op die plek al werd veroverd.

Met Danilo, Patrik Walemark en Marcos Lopez moest het als vervangers beter gaan. De stormloop die zo’n twintig minuten aanhield leverde ondanks tal van schoten (Kökcü, Walemark, Trauner) geen doelpunt op. Dan nog maar een aanvaller erbij, dacht Slot. De Braziliaan Igor Paixao – de man die werkelijk nog geen woord verstaat van wat de trainer uitlegt – mocht als linksbuiten de druk opvoeren (ten koste van middenvelder Quinten Timber). Paixao had heel De Kuip in vervoering kunnen brengen als hij een kwartier voor tijd een afgemeten voorzet van Walemark a la Bep Bakhuis had binnengekopt. De Zuid-Amerikaan kwam van afstand als een Copacabana-artiest aanvliegen maar mikte net naast de verkeerde kant van de paal.

