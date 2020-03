Juventus - Inter zondag al, in leeg stadion

Aanvankelijk was woensdag 13 mei als nieuwe datum genoemd, maar de Italiaanse voetbalbond besloot de overgebleven zes duels uit speelronde 26 toch meteen komend weekeinde in te halen. Maandag staat ook Sassuolo - Brescia nog op de vernieuwde agenda. Competitieronde 27 wordt later dit seizoen opnieuw geprogrammeerd. In de afgelopen weken werden in de Serie A vanwege Covid-19 al tien duels uitgesteld.

De Italiaanse overheid besloot woensdag dat tot 3 april in Italië geen toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden in stadions of hallen.