Real Madrid heeft gewilde Hazard eindelijk binnen

Eden Hazard is vanaf komend seizoen speler van Real Madrid. De Spaanse topclub neemt de Belgische spelmaker over van Chelsea. Hazard speelde zeven seizoenen voor de Londenaren, waar hij vorige maand afscheid nam met winst van de Europa League. De Belg heeft in Madrid getekend tot medio 2024.

Hazard gaf toen al te kennen de club te willen verlaten. De transfer naar Real werd vrijdag officieel. „We bedanken Eden en wensen hem het allerbeste”, meldt Chelsea.

Hazard is alweer de vierde aankoop van Real Madrid deze zomer. De Koninklijke doorging een dramatisch seizoen en hoopt met de nieuwe aanwinsten weer mee te doen om de prijzen. Eerder werd de Servische aanvaller Luka Jovic al overgenomen van Eintracht Frankfurt. Centrale verdediger Eder Militao kwam over van FC Porto en daarnaast contracteerde Real Madrid ook het Braziliaanse talent Rodrygo.