Raymond van Barneveld: ’Dan ben je gewoon geschiedenis’

Raymond van Barneveld Ⓒ PDC

Den Haag - De afscheidstournee van Raymond van Barneveld nadert het einde. In het iconische Alexandra Palace doet de 52-jarige Hagenaar vanaf zaterdag nog eenmaal een gooi naar de gedroomde wereldtitel, de hoofdprijs die hem in het verleden liefst vijfmaal ten deel viel. Het wordt zijn laatste kunstje. Daarna wordt hij uit zijn lijden verlost, want de laatste twaalf maanden uit zijn 35-jarige bestaan als darter waren naar eigen zeggen de zwaarste en meest rampzalige ooit. Een vaarwel met de eindzege is niet realistisch, beaamt hij op weg naar zijn 28e (!) en tevens allerlaatste WK.