Ibrahimovic over zijn corona-isolatie: ’Ik begon tegen de muren te praten’

De Zweed had geluk en had relatief milde symptomen. De isolatie, waardoor hij zijn 39e verjaardag alleen moest vieren, stoorde hem het meest.

„Op een gegeven moment begon ik in mijn woning tegen de muren te praten en gaf ze namen. Het zal iets mentaals zijn. Je observeert jezelf en stelt je allerlei ziektesymptomen voor, ook diegene die je niet eens hebt. Je lijdt onder wat je voelt en wat je denkt te voelen”, aldus Zlatan tegenover het magazine Corriere della Sera Sette.

„Toen bleek dat ik corona had, was ik in het begin relatief ontspannen, bijna nieuwsgierig. Nou, ik zou wel eens willen zien wat dat corona behelst. Het raakt de hele wereld, een grote tragedie en nu heeft het mij bereikt. Ik was thuis en wachtte af wat er gebeurde.”

Ibrahimovic is topscorer bij AC Milan. Ⓒ HH/ANP

Ibrahimovic: „Ik had hoofdpijn, niet erg, maar wel vervelend - dat was zwaar. Ik verloor ook een beetje mijn gevoel voor smaak. En toen was ik de hele tijd thuis, geïrriteerd, en ik kon er niet uit, ik kon niet goed trainen. Niets kunnen doen is verschrikkelijk! ”

Na 18 dagen van quarantaine keerde hij terug op het veld en scoorde vervolgens in elke wedstrijd. In totaal acht doelpunten in vijf competitiewedstrijden. Momenteel staat Ibrahimovic weer aan de kant met een blessure.