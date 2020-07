David Wagner blijft trainer Schalke 04 ondanks 16 duels zonder zege

Onder Wagner vierde Schalke 04 in de laatste zestien competitieduels geen enkele zege. De club zakte na de winterstop van de vijfde naar de twaalfde positie op de ranglijst van de Bundesliga. „Maar we hadden de afgelopen maanden ook veel geblesseerde spelers”, zei Schneider. „Voor de winterstop speelden we goed en leuk voetbal.”

Schalke 04 kampt niet alleen met sportieve problemen. De club is financieel zwaar getroffen door de coronacrisis. Europees voetbal is het komend seizoen niet per se een must, zo verklaarde Schneider. „We zullen ook goed naar onze kosten en uitgaven moeten kijken.”

Schalke nam dinsdag wel afscheid van topbestuurder Clemens Tönnies, die de afgelopen 26 jaar verschillende functies bij de club bekleedde. Tönnies is in Duitsland zeer omstreden, sinds zich in zijn vleesfabriek recentelijk een massale uitbraak van het coronavirus voordeed. Daardoor kwam er onder meer een lockdown in het district Gütersloh, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De corona-uitbraak vond plaats bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Daar bleken meer dan 1500 van de 6000 medewerkers besmet. Tönnies kwam daarbij zwaar onder druk te staan, omdat hij veel te weinig zou hebben gedaan om de crisis te voorkomen. Afgelopen weekeinde was er ook protest van Schalke-fans, die vinden dat Tönnies zijn werknemers uitbuit.