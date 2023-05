Ajax tussen hoop en vrees na zege op FC Utrecht

Daardoor staat het elftal van John Heitinga één wedstrijd voor het einde van de Eredivisie nog altijd op een (play-off) Europa League-plaats, maar mag de onttroonde kampioen drie punten achter PSV blijven dromen van het miljoenenbal. Doordat AZ eenvoudig bij NEC (0-3) won, dreigt – met de uitwedstrijd bij FC Twente in het verschiet – echter ook nog steeds de Conference League.

In de laatste wedstrijd voor het eigen publiek liet Ajax zich voor rust van zijn goede kant zien. Het hielp daarbij dat het al voor de play-offs geplaatste FC Utrecht niet met het mes tussen de tanden naar de Johan Cruijff ArenA kwam en in het eerste bedrijf voornamelijk toeschouwer was bij het Amsterdamse positiespel. Het enige dat John Heitinga zijn spelers moest verwijten, was dat het halverwege ’maar’ 1-0 was.

Nadat Brian Brobbey, Dusan Tadic en Kenneth Taylor al mooie kansen om zeep hadden geholpen, zette Jorrel Hato, de jongste van het stel, Ajax na twintig minuten op het goede spoor. De sterk spelende linker centrale verdediger snoepte Tasos Douvikas de bal af en zocht de oplossing vooruit. Zodoende stelde hij uiteindelijk Owen Wijndal in staat Steven Bergwijn te bedienen. De schaduwspits van Ajax profiteerde van wel heel slap verdedigen van de Utrechters en vuurde de 1-0 binnen. De ontlading bij Heitinga verried hoe hoog de druk bij Ajax momenteel is.

Brian Brobbey zorgt voor de 2-1. Ⓒ Pro Shots

Op aangeven van Bergwijn kopte Brobbey de bal tegen de paal en op zijn beurt had Bergwijn na een assist van Brobbey de 2-0 moéten maken. Bij het rustsignaal van Bas Nijhuis hoorden de Ajax-spelers dat PSV in eigen huis achter stond tegen SC Heerenveen en theoretisch Champions League-voetbal nog mogelijk was. De 1-1 van Douvikas, die te veel ruimte kreeg van Hato, was een domper voor Heitinga. Maar zijn keuze om de moegestreden Wijndal door Davy Klaassen te vervangen pakte goed uit.

De naar de linksbackpositie verhuisde Hato zette voor Kudus kopte terug en Brobbey had de bal voor het binnentikken (2-1). Gerust achterover leunen, zat er voor de Ajax-trainer nog niet in, want Mark van der Maarel gaf een duidelijke waarschuwing af. De kopbal van de FC Utrecht-verdediger ging echter tegen de paal. Uiteindelijk werd de zege na een assist van Mika Godts veiliggesteld door Davy Klaassen (3-1), waardoor de neutrale voetballiefhebber zich met FC Twente-Ajax en AZ-PSV op een prachtige laatste speeldag kan verheugen.