Vincent Janssen in het huwelijksbootje gestapt

De aanvaller van CF Monterrey plande zijn bruiloft het voorbije jaar en hield daarbij geen rekening met een oproep van bondscoach Louis van Gaal voor het Nederlands elftal. Zijn laatste interland speelde hij immers in oktober 2017. Hij was dan ook verrast toen hij in mei ineens bij de voorselectie zat en al snel bleek dat hij zijn huwelijksplannen niet opzij wilde zetten voor deze interlands.

Van Gaal besloot hem dan ook te laten genieten van zijn bruiloft, alvorens hij zich moet melden voor de drie duels in de Nations League tegen Wales (twee keer) en Polen. „Ik vind dat hij mag trouwen. Ik vind ook dat hij de huwelijksnacht goed mag doorbrengen met zijn nieuwe vrouw en daar moet hij ook van uitrusten. Daarna moet hij op 7 juni naar ons komen”, zei de keuzeheer vorige week.

Over de huwelijksnacht hebben we verder geen details, maar het trouwen is in ieder geval gelukt, zo valt op te maken uit een post op Instagram van Joris van Overeem. De middenvelder van FC Utrecht, die bij AZ samenspeelde met de bruidegom, was ook aanwezig toen Janssen en Talia elkaar het ja-woord gaven.